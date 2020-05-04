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هكذا علقت كارول سماحة على عملية التحول الجنسي لإبنة هشام سليم

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:52 م
هشام سليم
هشام سليم
شيماء يونس
عبر عدد من نجوم الفن على المحنة التي يمر بها الفنان هشام سليم بعد عملية التصحيح الجنسية التي تعرض لها أبنه، حيث وضح ذلك خلال برنامج "شيخ الحارة و الجريئة" للإعلامية إيناس الدغيدي، المذاع عبر قناة شاشة قناة القاهرة والناس.

علقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على الفنان هشام عباس من حيث تصديه لهذا الأمر بحكمة الأب المحب لأبناءه قائلة:" كل الحب والإحترام للممثل القدير هشام سليم على جرأته بالإعتراف بموضوع في غاية الخصوصية والحساسية خاصة في مجتمع عربي لايرحم.. أب حقيقي يعرف كيف يتفهم، ويراعي ويحمي عائلته، في بلاد الغرب حتى الأن هذا الموضوع لا يتقبله معظم الأباء.."
وحاز خبر تحول أبنة "سليم" من نورا إلى نور وبعد عملية التصحيح على تفاعل العديد العديد من المتابعين، حيث ظهر ذلك بعدما حصد على مرتبة عالية على محرك البحث الشهير جوجل.
والجدير بالذكر أن هشام سليم وضح شكه في بداية الأمرمنذ طفولة نور والقرار أتخذ بعد نقاش دار بينه وبين أبنته نورا بأنها تعيش في جسد غير جسدها، مؤكدا من جانبه أنها في مرحلة التحول الكامل إلى ذكر مع دعم المقدم من عائلته

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