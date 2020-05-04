"الثبات الانفعالي".. الشناوي يتصدر التريند بطريقة مختلفة في "رامز مجنون رسمي"

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تصدر مصطلح "الثبات الانفعالي" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب انتهاء حلقة لاعب النادي الأهلي محمد الشناوي في برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.



ولاقت حلقة لاعب الكرة محمد الشناوي إعجاب عدد كبير من الجمهور وتعجبو من ثباته الإنفعالي، أثناء مرحلة "الثبات الانفعالي"، والتي خرج فيها رامز جلال من داخل الصندوق المغلف بثلاث صور وكان رد فعل "الشناوي" مفاجئ بالنسبة للجمهور لهدوئه الغير طبيعي.



برنامج "رامز مجنون رسمي" تدور أحداثه هذا العام حول استضافة أحد النجوم وإقناعه بأنه برنامح "كرسي الحقيقة" والذي يجيب فيه الضيف على بعض الأسئلة الجريئة ويمر بثلاث فقرات وهما "الوش التاني"،"الثبات الانفعالي"،"ضبط النفس".

