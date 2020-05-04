مدير "صدر العمرانية": يمكن إصابة الشخص بكورونا ويشفى من دون علمه

كشف الدكتور محمد محمدي شعبان، مدير مستشفى صدر العمرانية، عن أعراض فيروس كورونا، قائلًا: إن أعراض فيروس كورونا تختلف من شخص لشخص، وتتراوح ما بين أنفلونزا خفيفة إلى أعراض تنفسية حادة.





وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة مع فضائية "دي إم سي"، أنه من الممكن أن يصاب الشخص بفيروس كورونا ويشفى منه بدون أن يعلم، ومن دون أعراض، ولكنه من الممكن أن ينقل العدوى لأشخاص آخرين يكونوا من ذوي المناعة المنخفضة ويتأثروا تأثرًا بالغًا.





وأوضح أن الأعراض هي؛ ارتفاع في درجة الحرارة، ألم في الجسد والعضلات، صداع، سعال جاف، ناصحًا من يظهر عليه الأعراض بالتوجه للمستشفى.



