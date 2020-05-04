"رامز مجنون رسمي" يتصدر تريند "جوجل" بعد حلقة الشناوي

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تصدر برنامج "رامز مجنون رسمي" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد انتهاء الحلقة ال11 من برنامجه باستضافة لاعب النادي الأهلي محمد الشناوي.



برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنان رامز جلال وتختلف فكرته هذا العام عن السنوات السابقة حيث يقوم بمواجهة الضيف وجها لوجه بدون "ماسك".



برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنان رامز جلال ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء طوال أيام شهر رمضان الكريم