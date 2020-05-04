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الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تخصيص مليار يورو للجهود الدولية الرامية إلى تطوير لقاح ضد فيروس “كورونا” المستجد، الذي قتل حتى الآن نحو 250 ألف شخص في كل أنحاء العالم.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين -في كلمة افتتاحية لمؤتمر افتراضي دولي للمانحين لجمع أموال لتطوير وإنتاج اللقاح، إن تاريخ 4 مايو يعتبر “منعطفا هاما” في مسيرة مكافحة كورونا فيروس، مضيفة أن “مؤتمر اليوم هو البداية، ولكننا سنحتاج أكثر في المستقبل، فالشركاء كثيرون والهدف واحد”.

وأكدت فون دير لاين، أن المؤتمر يهدف بالإضافة إلى تطوير اللقاح والأدوية، إلى تأمين هذه المواد للشركاء الدوليين وخاصة الأطراف الأكثر ضعفا، مشددة على ضرورة أن يتعلم العالم التعايش مع فيروس كورونا حتى إيجاد اللقاح.

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