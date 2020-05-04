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خطوات تجعل زوجك يحبك أكثر في رمضان

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر
إذا كنت ترغبين في تجعل زوجك يحبك أكثر في رمضان، يمكنك القيام بخطوات بسيطة للحصول على قلب زوجك خلال تلك الفترة. 

- الثقة بالنفس
اجعلي وجك يشعر أنك تثقين بنفسك ولست بحاجة له في كل شيء فهذا يجعله ينجذب لك بشكل كبير.

- الحس الفكاهي والمزاح
معاملتك لزوجك بشكل جدي طوال الوقت تجعليه ينفر منك لذا عامليه بلطف وبروح فكاهية مرحة لان الرجال يحبون الطرائف والضحك.

- تزيني بطريقة متميّزة
تزيني بأحلى الاشياء عندك في رمضان لكي تبقين جميلة في نظر زوجك فبمدحك أمام المدعووين على مائدة الإفطار.

- احترام وتقدير الذات
مراعاة مشاعر زوجك واحترامه من الأمور المهمة التي تساعد على امتلاك قلب الرجل، فمن خلال الافتخار به والتحدث عنه بشكل جيد أمام الآخرين، سيرفع ذلك من قيمتك في نظره ويجعلك تشاركين في اتخاذ قراراته.

- اللطف والتواضع
يجب أن تعاملي زوجك بدلال ولطف دون انفعال أو مبالغة فهذا من أكثر الطرق المساعدة على خطف قلبه.

- حضري المائدة بطريقة مختلفة
حضري مائدة الإفطار بطريقة منظمة وتجذب الانتباه فالرجل ينفر من المراة الغير مرتبة ومنظة.

- الطموح والأهداف
الرجل ينفر من المرأة التي لا تمتلك أهدافا وطموحا، ويفضل الأنثى القوية ذات الأحلام والخيال الخصب التي تعتمد على نفسها دون حاجة الآخرين.

- الذكاء
ينجذب الرجل إلى المرأة التي تمتلك مستوى عالياً من التفكير والتخطيط، حيث تساهم أفكارها المتجددة في رسم مستقبلهما معاً.

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