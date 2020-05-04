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الصحة توقع بروتوكول تعاون مع مبادرة "هنجملها" لتجميل وتشجير مستشفيات الحميات والصدر بمحافظات الجمهورية

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:41 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توقيع بروتوكول تعاون مع مبادرة "هنجملها"، لتجميل وتشجير مستشفيات الحميات والصدر بمحافظات الجمهورية، ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمستشفيات الصدر والحميات لتصبح مستشفيات عزل بشكل تدريجي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل".

وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان، اللواء وائل الساعي، مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، ومن جانب مبادرة "هنجملها"، الأستاذ محمد قبطان، منسق عام المبادرة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن البروتوكول يتضمن زراعة عدد من الأشجار المثمرة والأطول أعمارًا في الأرض والأقل استهلاكًا للمياه ومنها أشجار (الليمون، الزيتون، التين، وغيرها..) بمستشفيات الحميات والصدر بمحافظات الجمهورية، بهدف تشجير وتجميل وزيادة المساحات الخضراء بتلك المستشفيات والتي تستقبل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في تخفيف ملوثات الهواء وتحسين جودته خاصة في مستشفيات الحميات والصدر، لما للأشجار من دور حيوي في التصدي للتغيرات المناخية، وزيادة نسبة الأكسجين في الهواء، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حرصًا على إيجاد مناخ صحي للمرضى يساهم في تحسين حالتهم الصحية.

ومن جانبه كشف اللواء وائل الساعي، أن البروتوكول سيتم تنفيذه على مراحل متتالية، تتضمن المرحلة الأولى مستشفيات الحميات والصدر بـ 6 محافظات (القاهرة، الشرقية، الغربية، الفيوم، الجيزة، مرسى مطروح).

كما أشار محمد قبطان، منسق عام مبادرة "هنجملها"، إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، والتي تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي في مصر، وذلك اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مضيفًا أنها تهدف أيضًا إلى نشر الوعي البيئي للمواطنين، إضافة إلى تغيير السلوكيات وحث الشباب على المشاركة في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.
الصحة توقع بروتوكول تعاون مع مبادرة "هنجملها" لتجميل وتشجير مستشفيات الحميات والصدر بمحافظات الجمهورية
الصحة توقع بروتوكول تعاون مع مبادرة "هنجملها" لتجميل وتشجير مستشفيات الحميات والصدر بمحافظات الجمهورية
الصحة توقع بروتوكول تعاون مع مبادرة "هنجملها" لتجميل وتشجير مستشفيات الحميات والصدر بمحافظات الجمهورية
الصحة توقع بروتوكول تعاون مع مبادرة "هنجملها" لتجميل وتشجير مستشفيات الحميات والصدر بمحافظات الجمهورية
الصحة توقع بروتوكول تعاون مع مبادرة "هنجملها" لتجميل وتشجير مستشفيات الحميات والصدر بمحافظات الجمهورية
الصحة توقع بروتوكول تعاون مع مبادرة "هنجملها" لتجميل وتشجير مستشفيات الحميات والصدر بمحافظات الجمهورية

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