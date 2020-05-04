Advertisements

برنامج "سكني"يوقع اتفاقية تعاون مع شركة "جاهز" الدولي

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
قام برنامج سكني، اليوم، بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة "جاهز" الدولية، تتولى من خلالها الشركة تقديم عروض خاصة لمستخدمي تطبيقها الإلكتروني من مستفيدي "سكني"، إضافة إلى الإسهام في توفير مساكن مخصصة للأسر الأشد حاجة عبر منصة "جود الإسكان".

ومثل وزارة الإسكان في التوقيع المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، فيما مثّل شركة جاهز الرئيس التنفيذي للشركة غصاب سلمان المنديل.

وأكد المهندس بن سعيد، أن إدارة الإسكان المؤسسي تحرص على الوصول لجميع المواطنين وتوفير كل التسهيلات اللازمة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الموقّعة مع الشركة الرائدة في مجال التوصيل جاءت لتوفير قيمة مضافة للمستفيدين من خدمات وزارة الإسكان الجدد، ومساهمة من شركة جاهز بمنح مستفيدي وزارة الإسكان الجدد عروضًا خاصة.

فيما أوضح المنديل، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مساهمة "جاهز" في الأعمال المجتمعية وامتدادًا لبرامج نفعية مع عدة وزارات وجمعيات خيرية، مضيفًا أننا في "جاهز" نسعد بهذه الاتفاقية التي تمنحنا فرصة حدمة المجتمع، وهذا أقل واجب من جاهز تجاه هذا الوطن العظيم.

وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين "سكني" و"جاهز" للتعريف ببرنامج سكني لعملاء "جاهز" والحلول السكنية المتنوعة التي تقدم من خلال "سكني" للمواطنين، كما تشمل الإسهام في منصة "جود الإسكان".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عري شركة جود الاسكان جاهز الدولي برنامج سكني اتفاقية

أخبار تهمك

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

منذ حوالي 13 ساعة

رسميًا.. "المالية" تكشف حقيقة تغيير أسعار البنزين والسولار بعد الرسوم الجديدة

منذ أقل من ساعتين

كاريوس يعود إلى ليفربول

منذ ساعة و 8 دقيقة

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 7 ساعات

ليس من بينهم رمضان صبحي.. فايلر يرفض رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

"يحصل عليه العالم بدون شروط".. السيسي يكشف السبيل الوحيد لإنتاج لقاح كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

نجم بيراميدز يطلب الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ يوم

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

القبض على غادة عبدالرازق بتهمة سرقة تمثال آثري

منذ ساعة و نصف

صفقة تبادلية بين برشلونة وتوتنهام تحل أزمة "راكيتيتش"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ يوم

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

"الصحة" توقع اتفاقية مع "سكني" لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها

"الإسكان التنموي" يوقّع اتفاقية لبناء 374 وحدة في "الشرقية"

تسليم دفعة جديدة من الوحدات السكنية لمستفيدي "الإسكان التنموي" بالشرقية

أملاك العقارية تقدم مليون ريال لـ "جود الإسكان"

توقيع اتفاقية لتقديم دعم سكني للمحتاجين من مستفيدي الضمان بالحدود الشمالية

الإسكان: مساكن بإيجار شهري 200 ريال لمستفيدين بالضمان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:59 م

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

القبض على غادة عبدالرازق بتهمة سرقة تمثال آثري

07:37 م

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

02:02 م

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

04:36 م

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

11:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة