بشرى سارة من المنصور لعملاء أوبل وشيفرولية.. صيانة منزلية بأسعار رمزية

أطلقت شركة المنصور للسيارات خدمات جديدة لمساعدة عملائها في إجراء خدمات الصيانة بأمان تام و دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الخدمة وذلك لمساعدة العملاء على الإلتزام بإجراءات الحماية الشخصية

وتقدم الخدمة الأولي " الصيانة المنزلية " لعملاء أوبل و شيفرولية موديلات 2014 وما بعدها خلال شهر رمضان المبارك قبل وبعد الإفطارمقابل رسوم رمزية 100 جنيه فقط تضاف للفاتورة النهائية

وتشمل أعمال الصيانة المقدمة من خلال خدمة الزيارة المنزلية تغيير زيت المحرك وتنظيف وتغيير الفلاتر ومراجعة مستويات السوائل بالسيارة وتقدم الخدمة للعملاء من خلال الفروع التالية (فرع الهرم "ملاكي" – فرع مدينه نصر – فرع سموحه – فرع المنصوره " ملاكي " ) , و ذلك لجميع أيام الأسبوع بما فيها يوم الجمعة )

كما يوجد خدمات تغيير تيل الفرامل او فلاتر الهواء ويضاف تكلفة وقت الخدمة و سعر قطع الغيار إلى الفاتورة النهائية للعميل

وأوضحت الشركة أنه على العملاء الراغبين في الإستفادة من خدمة الزيارة المنزلية الإتصال على الرقم المختصر 16424 وطلب الخدمة وسوف يصلهم مهندس وفني و سيارة مجهزة بـ " كمبروسر هواء – ماكينة شفط الزيوت " وما تستلزمه عمليات الصيانة السريعة من معدات أخرى خلال 48 ساعة من طلب الخدمة .

الخدمة الثانية على قائمة خدمة المنصورللسيارات لعملاء أوبل و شيفرولية هي إصطحاب السيارة لمركز الخدمة عن طريق " ونش " يتم إرساله خصيصا لمنزل العميل مقابل رسوم رمزية 200 جنيه فقط وإعادتها للمنزل مرة أخرى بعد إجراء الصيانة الدروية ، ويمكن للعملاء الإستفادة من هذه الخدمة من خلال فروع (الهرم ملاكي – فرع فرع التجمع – فرع العامريه ) علما بأن الخدمة مستمرة طوال شهر رمضان المبارك ماعدا يوم الجمعة

على العملاء الراغبين في الإستفادة من خدمة " إصطحاب السيارة بالونش " الإتصال على الرقم المختصر 16424 وبعد 48 ساعة سوف يصلهم مهندس إستقبال لإستلام السيارة ثم إعادتها بعد 24 ساعة فقط عقب إجراء الصيانة اللازمة وسيتم تحصيل الفاتورة من العميل في المنزل مع وجود إمكانية الدفع بالفيزا

يمكن للعملاء الإستفادة من خدمة الونش لإجراء الصيانة والدورية وكافة الأعمال التي تستجد أثناء الإصلاحات وذلك بالتنسيق مع مهندس إستلام السيارة



