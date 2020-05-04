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"حارس عرين القلعة الحمراء".. أول تعليق من رامز جلال على حلقة محمد الشناوي

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:53 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
شارك الفنان رامز جلال صور تجمعه بلاعب الكرة محمد الشناوي،من الحلقة ال11 من برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.


وكتبت رامز جلال تعليقا على الصور قائلا "ارس عرين القلعة الحمراء... محمد الشناوي..حبيبي يا شن"، وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرز تلك التعليقات "خطف قلبي والله..الوحيد اللي الحلقة بتاعته مفيهاش تيت"،"شناوي الناس بدأت تتلغبط مين فينا اللي عامل مقلب في التاني".

برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنان رامز جلال ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.

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