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الدولار يرتفع واليورو يتراجع خلال تعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:52 م
بوابة الفجر
ارتفعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقابل سلة العملات الرئيسية مع  عودة التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول حقيقة مصدر فيروس "كورونا".

ويأتي أداء الورقة الخضراء الإيجابي بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بسوء التعامل مع تفشي الفيروس المميت وهدد بفرض تعريفات انتقامية جديدة على بكين.

وقال ترامب إنه يعتقد أن الفيروس ربما يكون قد نشأ في مختبر للفيروسات في مدينة ووهان الصينية، حيث بدأ تفشي المرض، ولكن رفض معهد ووهان الصيني للفيروسات المدعوم من الدولة هذه الإدعاءات.

وعلى صعيد تطورات "كورونا"، كسر عدد ضحايا الفيروس حاجز الـ3.5 مليون إصابة حول العالم، من بينهم ما يزيد عن 1.1 مليون شخص في الولايات المتحدة فقط، بحسب خريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

كما جاءت مكاسب الدولار مع خسائر قوية لليورو على خلفية بيانات اقتصادية كشفت عن انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو لمستوى قياسي جديد خلال الشهر الماضي.

وفي بيانات أمريكية، تراجعت طلبات المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من 10 بالمائة خلال مارس الماضي.

وبحلول الساعة 6:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.7 بالمائة إلى مستوى 1.0901 دولار، بينما هبط بنسبة 0.1 بالمائة أمام الين الياباني مسجلاً 106.78 ين.

في حين ارتفعت العملة الخضراء مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 1.2439 دولار، كما صعدت أمام العملة السويسرية بنحو 0.5 بالمائة مسجلة 0.9661 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة إلى 99.508.

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