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نجم ليفربول يحسم مصيره من الرحيل

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
حسم واحد من نجوم نادي ليفربول الإنجليزي، موقفه من الرحيل عن صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي، ارتياحه داخل صفوف فريق، رغم عدم الاعتماد عليه بصورة أساسية من جانب الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق.



ويقضي أوريجي معظم مباريات ليفربول على مقاعد البدلاء، في ظل تألق ثلاثي هجوم الفريق الأحمر المكون من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، لكنه يبدو سعيدا بدوره في قلعة آنفيلد.



وأعرب أوريجي، في تصريحات أدلى بها لصحيفة هيت لاتيست نيوز البلجيكية اليوم الأحد، عن ثقته في أن أداؤه سيتحسن رغم الفرص المحدودة التي تتاح له في ليفربول، حيث يرغب في مواصلة العمل تحت قيادة كلوب.



وتقمص أوريجي دور البطولة في ليفربول الموسم الماضي، بعد إحرازه مجموعة من الأهداف الحاسمة، التي كان من بينها الهدف الثاني للفريق خلال فوزه 2-0 على توتنهام هوتسبير الإنجليزي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا في يونيو (حزيران) الماضي.



وأحرز البلجيكي الدولي خمسة أهداف في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي المتوقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكنه يأتي خلف صلاح وماني وفيرمينو، الذين يستعين بهم كلوب في أغلب المباريات.



وقام أوريجي بتعديل عقده "طويل الأمد" مع ليفربول في يوليو (تموز) الماضي، وليس لديه أي نية للرحيل عن الفريق.

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