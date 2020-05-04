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مسؤول بنادي الظفرة: من الصعب استئناف مباريات الدوري الإماراتي في أغسطس

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد المشرف على فريق الظفرة الإماراتي لكرة القدم أحمد عمران القبيسي،  إن الرؤية غير واضحة حول الموعد المقترح من جانب الاتحاد ورابطة دوري الخليج العربي لاستئناف النشاط الكروي في أغسطس المقبل.

وأضاف القبيسي في تصريحات نقلتها صحيفة "البيان" الإماراتية :"إذا كان إكمال النسخة الحالية من الدوري سوف يتم في أغسطس حسب الموعد المقترح، فمتى ستبدأ النسخة المقبلة؟"

وأشار إلى أن تلاحم موسمين في فترة وجيزة سيكون أمرا صعبا على كل الأندية.

وتابع  القبيسي :"أرى أنه من الصعب أن تنتهي نسخة يتم فيها تتويج البطل وهبوط فريقين، ثم تبدأ مباشرة البطولة الجديدة، بالنسبة ليّ على المستوى الشخصي أرى صعوبة في ذلك، لأن العودة للنشاط يجب أيضاً أن تسبقها فترة إعدادية لأن التوقف استمر طويلاً".

وتوقفت منافسات دوري الخليج العربي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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