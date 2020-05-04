تركيا.. "أردوغان" يقرر إنهاء حظر التنقل المفروض في 7 مدن





أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الإثنين، أنها قررت إنهاء حظر التنقل المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في 7 مدن اعتبارا من الليلة.





وقال أردوغان: إننا "سننهي حظر التنقل الذي فرضناه سابقاً في 7 مدن في الوقت الحالي اعتبارا من الليلة، وسنبدأ بالعودة للحياة الطبيعية تدريجيا ولكن لا يمكن أن يعود كل شيء لطبيعته في بلدنا كما هو الحال في العالم".





وتابع: "سنبدأ اعتبارا من الشهر الجاري بتخفيف الإجراءات الاحترازية، وسيتم فتح صالونات الحلاقة ومصففي الشعر وصالونات التجميل ومراكز التسوق اعتبارا من 11 مايو الجاري".





وكان وزير التربية التركي ضياء سلجوق، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، عن مواصلة التعليم عن بعد حتى يوم 31 مايو المقبل، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا، موضحاً أن "التعليم عن بعد مستمر حتى 31 مايو المقبل، في إطار تدابير مكافحة الفيروس".



