10 % انكماش متوقع فى الاقتصاد الإسترالي بالربع الثاني

قال وزير الخزانة الإسترالي "جوش فرايدنبرج" في خطاب، اليوم الثلاثاء، إن الإغلاق الذي تسبب فيه كورونا سوف يؤدي لانكماش الاقتصاد بنحو 10 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري ويكلف اقتصاد أستراليا 50 مليار دولار إسترالي (32 مليار دولار) خلال الربع المنتهي في يونيو المقبل.





وتابع "فرايدنبرج": "على الرغم من نجاح إستراليا حتى الآن على الصعيد الصحي، والنطاق غير المسبوق للاستجابة الاقتصادية، فإن مؤشراتنا الاقتصادية ستزداد سوءًا إلى حد كبير في الفترة المقبلة قبل أن تتحسن".





ووفقاً لتوقعات وزارة الخزانة فإن إستراليا قد تتجه نحو الركود الأول منذ عام 1991 مع إغلاقات واسعة في قطاع الخدمات لوقف تفشي الفيروس.





وكانت إستراليا أقرت خطة تحفيز مالي بقيمة 320 مليار دولار إسترالي (201.82 مليار دولار)، في حين خفض البنك المركزي معدل الفائدة لمستوى قياسي بلغ 0.25 بالمائة مع إطلاق برنامج تيسير كمي غير محدود.





وتوقع وزير الخزانة الإسترالي ارتفاع معدل البطالة إلى 10 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري.





ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء "سكوت موريسون" خططاً لتخفيف قيود الإغلاق يوم الجمعة،