زاهي حواس يكشف عن مصادر ثروته (فيديو)

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كشف الدكتور زاهي حواس وزير الأثار الأسبق وعالم المصريات عن مصادر ثروته، مشيرًا إلى أن لديه ثلاثة مصادر رئيسية للدخل.



وأوضح "حواس" خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الإثنين أنه يقوم بكتابة كتب حول علم الأثار، ومؤلفاته تحقق مبيعات كثيرة حول العالم.



وأضاف وزير الأثار الأسبق أن كل متاحف العالم بها كتبه ومؤلفاته، كما أن محاضراته لديها صدى كبير أيضا وسعرها مرتفع وخاصة بعد أن ترك العمل في وزارة الأثار.



وأشار عالم المصريات إلى أن البرنامج الوثائقي الذي قدمه "مطاردة المومياوات" إضافة إلى المصادر السابقة حققت مبيعات كثيرة، لافتًا إلى أنه ساهم في تعليم أكثر من 500 أثري على أعلى مستوى، معلقا "ممكن يكونوا أعلى من 100 زاهي حواس".



يذكر أن زاهي حواس ولد في قرية العبيدية القريبة من محافظة دمياط، بتاريخ 28-أيار-1947.نشأ وترعرع في مسقط رأسه ثم التحق بجامعة الاسكندرية- فرع الأداب وحصل على درجة البكالوريوس في الآثار اليونانية والرومانية وذلك في العام 1967.



أكمل دراساته العليا وحصل على شهادة الدبلوم في علم المصريات من جامعة القاهرة في عام 1979. بعدها عمل كمفتش في منطقة الأهرامات وخلال عمله حصل على منحة للدراسة في جامعة بنسلفانيا في فلادليفيا فالتحق بها وحصل على ماجستير في علوم المصريات والآثار السورية والفلسطينية في العام 1983.



وفي عام 1987 حصل على الدكتوراه في علم المصريات من مجموعة الدراسات العليا في الفن والآثار في العالم المتوسطي أو(AAMW). بعد ذلك عمل في إجراء محاضرات في جامعات كاليفورنيا والجامعة الأمريكية في القاهرة.



عاد إلى مصر ولكن شغفه بتحقيق المزيد من التقدم العلمي لم يتوقف حيث تابع الدراسة في مجال علم الآثار والتاريخ والثقافة المصرية في الجامعة الأمريكية في القاهرة وذلك في العام 1988.



عمل في بداياته ومن خلال المحاضرات التي كان يلقيها على إنشاء برنامج منهجي يهدف للحفاظ على المعالم الآثرية وكيفية استعادتها. حيث عمد إلى تطبيق ذلك أثناء تدريب المصريين على تحسين أساليبهم وخبراتهم أثناء البحث والتنقيب عن الآثار وحفظها.



في عام 1993 تم تعيين زاهي حواس كبير المفتشين في هضبة الجيزة ولكنه ترك المنصب بعد فترة وجيزة ليتم إعادته إليه في عام 1994. استمر في منصبه إلى لعام 98 ليتم تسليمه منصب مدير هضبة الجيزة. وفي العام 2002 عين كأمين عام للمجلس الأعلى المصري للآثار.



قدم زاهي حواس العديد من الاكتشافات عن الآثار المصرية؛ حيث قام باكتشاف عن مقابر بناة الهرم في الجيزة ووادي الموميات الذهبية في الواحات البحرية في منطقة الجيزة.



في عام 2005 كشف عن الهرم الساتلي من خوفو وكان جزءًا من مشروع المومياء المرية الذي ترعاه الجمعية الجغرافية الوطنية.



استمر زاهي حواس في أعمال التنقيب الآثرية حتى أعلن في عام 2007 أنه وفريق من الخبراء قد قاموا بتحديد قبر المومياء حتشبثوت وهو قبر صغير في وادي الملوك.



في عام 2009 تم تعيين حواس من قبل الرئيس السابق حسني مبارك في منصب نائب وزير الثقافة كترقية لأعماله وجهوده. وفي ذات العام قام حواس بمرافقة الرئيس الأمريكي السابق أوبما عند زيارته مصر في جولات إلى المواقع الآثرية في مصر القديمة.



اما في عام 2010 قام حواس مع فريقه بتحليل موميات توت عنخ أمون وعشرة موميات غيرها فصرح أن الملك قد يكون سبب موته هو عدوى الملاريا التي ترافقت بكسر بالساق ولكن تم التشكيك بهذا الاكتشاف من قبل خبراء ألمان.



في 31كانون الثاني عام 2011 تم تعيين حواس في منصب وزير الدولة لشؤون الآثار وكان منصب جديد ضمن حملة مبارك للتغييرات الوزارية.

اهتم حواس خلال تقلده منصب الوزير في العمل من أجل حماية الآثار المصرية والعمل على استرجاع القطع الآثرية التي تم نهبها خلال فترة الاحتجاجات.

تفرغ بعد ذلك للعمل كمحاضر في مجال الآثار ضمن مصر وخارجها وكتابة مقالات أسبوعية في العديد من الصحف والمجلات.



أصدر حواس العديد من الكتب المتعلقة بدراسة الآثار ومن أهمها:مغامراتي مع الموميات،الملك توت عنخ أمون،كنوز من القبر.

قام حواس مؤخرًا بالعمل على استقطاب الشخصيات المشهورة كلاعبين كرة القدم والممثليين واصطحابهم إلى المواقع الآثرية القديمة وذلك كنوع من سعيه لدعم السياحة المصرية. هذا وقد ظهر حواس عبر العديد من المنابر الإعلامية كاللقاءات الصحفية ومحطات التلفاز كظهوره عبر ناشينوال جيوغرافي، كما عمل وزيرا للأثار.



