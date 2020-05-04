رحاب الجمل: سعيدة بمشاركتي في "اتنين في الصندوق" لهذا السبب



وقالت الفنانة رحاب الجمل في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني"، إنها سعيدة بتقديم شخصية كوميدية بهذا المسلسل حتى تكسر حاجز الحدة والشر التي تظهر على شخصيتها في مسلسل "البرنس" حيث تقدم شخصية راقصة استعراضية تدعى "سونيا".



وأعربت عن سعادتها بردود أفعال الجماهير خاصة بعد عرض أول 15 حلقة من المسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت إلى أن كواليس العمل كانت مليئة بالكوميديا واستمتعت بالمشاركة فيه، بجانب نجوم الكوميديا حمدي المرغني وأوس أوس وبيومي فؤاد.



وعن توقعها بنجاح المسلسل ردت قائلة بأنها توقعت نجاح المسلسل خاصة بوجود بيومي فؤاد "أساس الضحك، والجهور عارف انه هيضحك"، ووجود أوس أوس وحمدي نجوم مسرح مصر.



وبسؤالها عن لم تشعر بقلق بالمشاركة في عمل كوميدي قالت بأنها شاركت أحمد فهمي في تجربة كوميدية، ثم فيلم ليلة هنا وسرور بجانب بيومي فؤاد، ثم "2 في الصندوق" فلم أشعر بقلق.



تدور أحداث مسلسل "2 في الصندوق" حول شابين يعملان في مهنة جمع القمامة، إلا أن لكل منهما أحلاما خاصة يريد أن يحققها بعيدًا عن مهنة والدهما في مجال جمع القمامة، ويواجه كل منهما مشاكل وعقبات أثناء محاولة تحقيق حلمهما، حيث يريد الأول أن يصبح مطربا والآخر يرغب في أن يكون ممثلا مشهورا.



يُشارك في بطولته مع حمدي الميرغني، و"أوس أوس"، كل من صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي وانتصار، وعدد من ضيوف الشرف منهم مُصطفى قمر ومحمد ممدوح ومحمد عبدالرحمن وآخرون.



تشارك الفنانة رحاب الجمل في المارثون الرمضاني الحالي 2020، من خلال مسلسل "2 في الصندوق" مع نجمي مسرح مصر حمدي المرغني وأوس أوس.