"الأوقاف": لسنا فرحين بغلق المساجد ولكن الحفاظ على الصحة واجب شرعي

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: إنه لا ينكر عاطفة المصريين وعلاقتهم بمساجد الله سبحانه وتعالى، ولكن جائحة كورونا، التي لم تحدث في القرن الحالي، إلا مرة واحدة في الخمسينيات أجبرت الدولة على اتخذا إجراءات وقائية وطبية، من أجل الحفاظ على صحة المصريين، وعليه اتفقت المؤسسات الدينية من وزارة الأوقاف وشيخ الأزهر ودار الإفتاء اتفقوا على أن عدم الصلاة بالمساجد من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.





وأضاف "طايع "خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، مساء الاثنين، أن الدولة اتخذت إجراءات وقائية تهدف إلى حماية صحة المصريين، وقرار المؤسسات الدينية بمصر، نابع من واجب وطني وشرعي وديني يحتم علينا الالتزام به حفاظًا على المواطنين، وتابع "لسنا فرحين بهذا ولكن علينا الالتزام من أجل المصريين".



