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أحمد العوضي يشعر بالندم ..تعرف على التفاصيل

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:00 م
العوضي
العوضي
ولاء عبد الناصر


بدأت منذ قليل الحلقة الحادية عشر، من مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسى، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذي استشهد في كمين«مربع البرث» بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017 أثناء التصدى لهجوم إرهابى.



وشعر هشام عشماوي الذى يجسد دوره في مسلسل "الاختيار"، الفنان أحمد العوضى، بالندم وذلك بعد قتل المجندين وعندما يواجه صديقه عماد عبد الحميد، يأكد له أن أول مرة هى الأصعب لأنها لا ينساها نهائيا، ويطلب منه أن يقوم بعملية قتل جديد فى أسرع وقت.

يذكر أن "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي





ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

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