"خلاص ماشي كله جاي".. روبوت زين استطاع أن يغير رأي محمد جمعة

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نشر الفنان محمد جمعة صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وظهر في هذه الصورة يمازح جمهوره بعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل "النهاية"، والذي استطاع فيه بتجسيده لشخصية ربيع أن يسترجع له النظر وبدأ الروبوت رحلته في الانتقام وقام بتهديده وسؤاله على مكان زين وملفات مهندسين إنيرجي كو.



وتضمنت هذه الصورة مازحا أن الروبوت يوجه له كلمة "هتبطل تقول كله رايح"، ليرد عليه "خلاص ماشي كله جاي".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: منور يا نجم وأعمالك رائعة بنحبك قوي.



وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، محمد جمعة، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، شريف البردويلي، ناهد السباعي، حسام داغر، محمد مغربي، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.