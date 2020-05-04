Advertisements

الأندية البرتغالية تعود للتدريبات.. وتحديد موعد عودة الدوري

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
قامت أندية الدوري البرتغالي باستئناف التدريبات اليوم الإثنين، لأول مرة منذ توقف النشاط بسبب وباء تفشي وباء كورونا وسط خطط لاستئناف الدوري في 30 مايو.



وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا الخميس الماضي، إن بوسع الأندية العودة للتدريبات مع الإعلان عن خطة تدريجية لتخفيف حالة الإغلاق العام التي فرضت قبل 6 أسابيع لمحاربة تفشي فيروس كورونا.



وتجنبت البرتغال أعداد الوفيات الهائلة في إسبانيا المجاورة وبعض دول أوروبا الغربية الأخرى.



وتم تعليق الدوري في 12 مارس (آذار) بينما كان بورتو يتصدر المسابقة بفارق نقطة واحدة عن بنفيكا حامل اللقب بعد 24 جولة في صراع مثير على اللقب.



ويملك بورتو، وصيف بطل الموسم الماضي، 60 نقطة متفوقاً بنقطة على غريمه في لشبونة، بينما يأتي سبورتنغ براغا في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.



وقال بورتو إن لاعبيه خضعوا لاختبارات طبية قبل أن يتم تقسيمهم على 3 مجموعات للتدرب تبعاً لإجراءات التباعد الاجتماعي.



وقال برونو لاجي مدرب بنفيكا إن مشاهد التدريبات اليوم "لا سابق لها بالنسبة للمدربين واللاعبين".



وأضاف لموقع النادي في إشارة إلى إجراءات التباعد الاجتماعي: "سنحاول العثور على أفضل الحلول وأفضل الطرق للبقاء على اتصال حتى ونحن على مسافة بعيدة من بعضنا".



وتابع: "انتظرنا عودة التدريبات منذ فترة طويلة والرجوع إلى الملعب والاستعداد لاستكمال موسم 2019-2020".

وقالت وسائل إعلام برتغالية إن معظم أندية دوري الأضواء 18 عادت إلى التدريبات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

ميدو يوجه رسالة إلى محمد الشناوي

منذ ساعة و 26 دقيقة

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتراجع ويترك الصفقة الذهبية للأهلي

منذ ساعة و نصف

صفقة تبادلية بين برشلونة وتوتنهام تحل أزمة "راكيتيتش"

منذ حوالي 6 ساعات

إيقاف لاعب التنس المصري يوسف حسام مدى الحياة

منذ نصف ساعة

القبض على غادة عبدالرازق بتهمة سرقة تمثال آثري

منذ ساعتين و 54 دقيقة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي في الصيف

منذ ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ يوم

ليس من بينهم رمضان صبحي.. فايلر يرفض رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

الدوري الألماني مُهدد بالإفلاس بسبب جائحة كورونا

نجم برشلونة الجديد يشارك في تدريبات فريقه

تحديد موعد عودة الدوري الإيطالي

تحديد موعد عودة الدوري البرتغالي

تطورات عودة الدوري الإنجليزي

تطورات عودة الدوري الإنجليزي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:40 م

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

02:59 م

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

02:02 م

الزمالك يتراجع ويترك الصفقة الذهبية للأهلي

09:02 م

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

11:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة