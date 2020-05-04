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نجل مصطفى قمر يتزوج عرفي.. ووالدته تصفعه على وجهه

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:26 م
مصطفى قمر
مصطفى قمر
مصطفى فكيه
عرضت اليوم حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا المقرر أن تشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

وشهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "خيانة عهد"، اكتشاف عبير صبري بمحاولة زواج ابنها عرفي من احدي صديقاته وتدعى "بسنت" وقامت بصفع ابنها تيام قمر على وجهه وكانت حذرته منها شقيقته هنادي مهنا.

ولجأ "علي" تيام مصطفى قمر الى عمته "عهد" يسرا لتنقذه من والده "مروان" خالد سرحان، بعدما هرب من المنزل لاكتشاف أسرته أنه تزوج عرفي، وقامت "عهد" بتأنيبه، ومن ثم طلبت من ابنها "هشام" خالد أنور، أن يقف بجانب "علي" ويساعده على الخروج من مشاعر الخوف والاضطراب.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.
نجل مصطفى قمر يتزوج عرفي.. ووالدته تصفعه على وجهه
نجل مصطفى قمر يتزوج عرفي.. ووالدته تصفعه على وجهه
نجل مصطفى قمر يتزوج عرفي.. ووالدته تصفعه على وجهه
نجل مصطفى قمر يتزوج عرفي.. ووالدته تصفعه على وجهه

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يسرا مسلسل خيانه عهد 11 مسلسل خيانة عه عبير صبري خالد سرحان خالد انور تيام مصطفي قمر

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