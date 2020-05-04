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إيقاف لاعب التنس المصري يوسف حسام مدى الحياة

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:03 م
يوسف حسام
يوسف حسام
قررت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي للتنس إيقاف اللاعب المصري يوسف حسام مدى الحياة بسبب مخالفة مكافحة الفساد.

وقالت الوحدة إن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما ارتكب 21 مخالفة لقواعد مكافحة الفساد بين 2015-2019 واتفق مع آخرين على القيام بوقائع فساد أخرى ترتبط بالمراهنات في الدرجات الأدنى من تنس المحترفين.

وأضافت الوحدة أن حسام، الذي عوقب بالإيقاف المؤقت في مايو من العام الماضي، ارتكب 8 حالات تلاعب في نتائج مباريات و6 حالات تسهيل مراهنات وحالتين بالتأثير على لاعبين آخرين لعدم تقديم أفضل ما عندهم في الملعب.

كما أدانته بـ 3 مخالفات تتعلق بعدم الإبلاغ عن محاولات فساد وبمخالفتين تتعلقان بعدم التعاون مع تحقيقات وحدة النزاهة.

وقالت الوحدة في بيان: "بعد إدانته سيتم حرمان السيد حسام نهائيا من المنافسة أو حضور أي فعاليات تنظمها هيئات التنس المختصة".

وكان أفضل تصنيف وصل إليه حسام في الفردي خلال مسيرته المركز 291 في ديسمبر 2017 ويحتل حاليا المركز 820.

وكان شقيقه الأكبر كريم حسام عوقب بالإيقاف مدى الحياة بسبب عدة مخالفات تتعلق بالتلاعب في نتائج مباريات في 2018.

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