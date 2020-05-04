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الشيخ محمد بن زايد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الغيني

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:06 م
ولي عهد أبوظبي والرئيس الغيني
ولي عهد أبوظبي والرئيس الغيني
الفجر

تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا مساء اليوم الإثنين، من الرئيس الغيني ألفا كوندي، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتناول الشيخ محمد بن زايد وكوندي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك .

كما بحثا آخر تطورات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" على الساحة الدولية بشكل عام وفي منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا على وجه الخصوص، وخطط وإجراءات التعامل معه في البلدين والتعاون وتبادل الخبرات بينهما في هذا الشأن.

وجدد الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصال، مساندة دولة الإمارات جمهورية غينيا الصديقة في تصديها لفيروس كورونا، مؤكدا على أن التضامن هو طريق العالم للانتصار على هذا الوباء.

من جانبه عبر فخامة الرئيس ألفا كوندي عن تقديره الكبير لموقف دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم لبلاده والعديد من الدول الإفريقية في مواجهة فيروس " كورونا " مشيرا إلى النهج الإنساني الذي تنتهجه دولة الإمارات في التعامل مع الوباء .. وتمنى لشعب الإمارات مزيدا من التطور والازدهار والسلامة من كل شر .

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,621 مليون إصابة، بينهم أكثر من 251 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,179 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد الرئيس الغيني

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