تحذير مهم من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا

حذر المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، من الاستهتار في التعامل مع فيروس كورونا، قائلًا: "مع كورونا لا توجد ضمانة، ولا تستطيع دولة أن تقول الوضع تحت السيطرة".





وتابع "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن ما بين ليلة وضحاها، تتحول الأمور 180 درجة بشكل دراماتيكي، ومن الممكن أن يقلب الوضع بسبب الاستهتار".





وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء "نحن في رمضان استثنائي وعيد استثنائي؛ لأننا نمر بظرف استثنائي".



