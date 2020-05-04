بعد 60 يوما من الحجر المنزلي.. رونالدو يطير إلى تورينو

انطلق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في طريقه إلى تورينو الإيطالية بعد شهرين من العزل في مسقط رأسه بمدينة فونشال بسبب تفشي فيروس كورونا.





ووفقاً لما نشره بعض صحافيي ماديرا، غادرت طائرة "CR7" الخاصة من طراز "Gulfstream G200 Galaxy" مطار الجزيرة البرتغالية الساعة 18.00 (ت ج).





وخلال الساعات الأخيرة، فشلت خطة النجم البرتغالي في المرور بالعاصمة الإسبانية مدريد لترك رفيقته، عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، وأطفاله هناك، والتوجه بمفردة إلى تورينو.





وتأتي عودة نجم ريال مدريد الإسباني سابقاً في الوقت الذي تستعد فيه الأندية الإيطالية للعودة للتدريبات بدءاً من 18 مايو الجاري، ولكنه سيضطر للبقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، لاسيما وأن إيطاليا أحد أكثر الدول تضرراً من الفيروس التاجي.





وبعد تأكد إصابة الثلاثي باولو ديبالا وبليز ماتويدي ودانييلي روغاني، سيجري لاعبو الفريق الأول لـ"البيانكونيري" اختباراً جديداً للتأكد من سلامتهم قبل استئناف التدريبات تمهيداً لعودة المباريات.



