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بعد الثأر لشهداء "بئر العبد".. تامر أمين: المصريون يثقون في بلدهم
الإثنين 04/مايو/2020 - 10:09 م
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي تامر أمين: إن مصر تعيش حالة من الفخر بعد أن ثأرت لشهداء حادث بئر العبد بشمال سيناء، والذي وقع منذ عدة أيام، حيث جاء القصاص متواكبا مع ذكرى انتصار العاشر من رمضان.
وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الاثنين، إلى أن أهم ملمح منذ وقوع حادث بئر العبد حتى أخذ الثأر كان ثقة المصريين في دولتهم، وأن بلدهم ستأخذ بثأر الشهداء، مضيفا: "اللي راحوا حقهم رجع، ومش لازم نعرف التفاصيل".
وأضاف أن الأمن القومي يستدعي أن الجهة التي تحمي البلاد تعلن ما تريده وفي الوقت الذي لا يضر العمليات الدائرة في سيناء، معلقا: "الرئيس وعد ونفذ وعده بأننا سنثأر لشهدائنا"، مشيدا بموقف المصريين في اصطفافهم خلف دولتهم، حيث أن المصريين عبارة عن 100 مليون جندي.
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وأعلنت وزارة الداخلية، مقتل 18 إرهابيا في تبادل للنيران بمحيط بئر العبد، وعثر بحوزتهم على 13 سلاحا آليا، و3 عبوات معدة للتفجير، وحزامين ناسفين.
وأضافت الوزارة في بيان أمس الأحد، أنه استمرارا لجهود الوزارة المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة الاقتصادية، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية أحد المنازل بمحيط مدينة بئر العبد شمال سيناء وكرًا ومرتكزًا، للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.
وأوضحت أنه تم استهداف منطقة اختباءهم وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر، ما أسفر عن مصرع عدد 18 عنصر وعثر بحوذتهم على (13 سلاح آلي، 3 عبوات معدة للتفجير، 2 حزام ناسف.
تعافي 70 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى اليوم.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.
تسجيل 348 حالة إصابة بكورونا و7 وفيات
وأشار إلى تسجيل 348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 6813 حالة من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و436 حالة وفاة.
اجتماع مع الأطقم الطبية
وفي إطار التواصل المستمر مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 17 مستشفى للعزل، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للمرض، وتوفير كافة الاحتياجات، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.
وأشادت وزيرة الصحة بآداء الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لما يقدمونه من خدمات طبية مميزة للمرضى بكفاءة عالية، كما وجهت مديري المستشفيات بتوفير قاعدة بيانات إلكترونية محدثة لمتابعة وتسجيل بيانات المرضى منذ دخولهم إلى المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة لهم ومتابعة حالتهم الصحية حتى خروجهم.
وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بالشكر لوزيرة الصحة لسرعة استجابتها وتلبية كافة احتياجاتهم، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهم.
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