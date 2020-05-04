بعد الثأر لشهداء "بئر العبد".. تامر أمين: المصريون يثقون في بلدهم

قال الإعلامي تامر أمين: إن مصر تعيش حالة من الفخر بعد أن ثأرت لشهداء حادث بئر العبد بشمال سيناء، والذي وقع منذ عدة أيام، حيث جاء القصاص متواكبا مع ذكرى انتصار العاشر من رمضان.





وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الاثنين، إلى أن أهم ملمح منذ وقوع حادث بئر العبد حتى أخذ الثأر كان ثقة المصريين في دولتهم، وأن بلدهم ستأخذ بثأر الشهداء، مضيفا: "اللي راحوا حقهم رجع، ومش لازم نعرف التفاصيل".





وأضاف أن الأمن القومي يستدعي أن الجهة التي تحمي البلاد تعلن ما تريده وفي الوقت الذي لا يضر العمليات الدائرة في سيناء، معلقا: "الرئيس وعد ونفذ وعده بأننا سنثأر لشهدائنا"، مشيدا بموقف المصريين في اصطفافهم خلف دولتهم، حيث أن المصريين عبارة عن 100 مليون جندي.





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وأعلنت وزارة الداخلية، مقتل 18 إرهابيا في تبادل للنيران بمحيط بئر العبد، وعثر بحوزتهم على 13 سلاحا آليا، و3 عبوات معدة للتفجير، وحزامين ناسفين.





وأضافت الوزارة في بيان أمس الأحد، أنه استمرارا لجهود الوزارة المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة الاقتصادية، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية أحد المنازل بمحيط مدينة بئر العبد شمال سيناء وكرًا ومرتكزًا، للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.





وأوضحت أنه تم استهداف منطقة اختباءهم وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر، ما أسفر عن مصرع عدد 18 عنصر وعثر بحوذتهم على (13 سلاح آلي، 3 عبوات معدة للتفجير، 2 حزام ناسف.



