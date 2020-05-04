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البرازيل تسجل فائض تجاري يتجاوز التوقعات في أبريل

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:12 م
البرازيل
البرازيل
أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد يوم الاثنين أن البرازيل سجلت فائضا تجاريا بلغ 6.7 مليار دولار في أبريل نيسان، وهو ما يزيد قليلا عن متوسط توقعات خبراء اقتصاديين والبالغ 6.15 مليار دولار.

وقالت الوزارة أيضا إنها تتوقع فائضا تجاريا هذا العام قدره 46.6 مليار دولار، لكنه سيكون منخفضا ثلاثة بالمئة عن الفائض المسجل العام الماضي والذي بلغ 48 مليار دولار .

وتوقعت الوزارة أن الفائض التجاري هذا العام سيكون نتيجة لصادرات بقيمة 199.8 مليار دولار وواردات قيمتها 153.2 مليار دولار.

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