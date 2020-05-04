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إطلاق التيار الكهربائي في ٢٨٨عامود بمشروع محور المحمودية (صور)

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
أعلنت الأجهزة التنفيذية بحى وسط بالإسكندرية، اليوم الأثنين، عن نجاح  إطلاق التيار  الكهربائي في ٢٨٨عامود بالكشاف بمحور المحمودية، وذلك في المنطقة الواقعة بين كوبري النزهه وكوبري محرم بك، بالتنسيق مع شركة الكهرباء.

ياتى ذلك وفقا لتوجيهات العميد ا.ح فادي وديع رئيس حي وسط، وفي اطار الأعمال الجارية لتطوير محور المحمودية، واستمرارا للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الاضاءة العامة بالحي.

كما تم علي الصعيد ذاته الاستلام المبدئي للمشروع،في اطار خطة  تطوير محور المحمودية؛وخطة الارتقاء بمستوى الاضاءة العامة بالحي.

على جانب آخر، قاد اللواء محمد عبدالوهاب السكرتير العام للمحافظة، برفقة العميد ا.ح فادي وديع رئيس  وسط بالاسكندريه اليوم الاثنين، حملة مكبرة لإزالة التعديات من البناء المخالف.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات  رئيس مجلس الوزراء، بالمتابعة اليومية لمخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهي الحزم  ،وتحويلها للقضاء العسكري،وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ونجحت الحملة في إيقاف أعمال البناء المخالف؛ وإزالة حوائط مخالفة في الحال بالدور الحادي عشر للعقار  ٥ شارع سيدي عبد الرازق العطارين.

 هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين،بمشاركة إدارة المتابعة، الإدارة الهندسية،وإدارة المبانى والمشروعات ؛في اطار  استمرار جهود حي وسط الحثيثة؛لتنفيذ قرارات  رئيس مجلس الوزراء، للتصدي لظاهرة البناء المخالف وفرض القانون، لتحقيق الردع لكل من يستغل فترة الحظر،وظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد  للتربح ومازالت الحملات مستمرة والمتابعة قائمة في كافة مناطق الحي، للقضاء على جميع المخالفات، والعمل مستمر.

على جانب آخر، ووفقًا لتوجيهات العميد ا.ح فادي وديع رئيس حي وسط، واستمرارا لجهود الحي في التصدي لظاهرة الاحجار، الكتل الخرسانية والكاوتش، التي تستخدم لحجز أماكن للسيارات بالشوارع؛ وتعوق المارة والمرور،قامت اليوم حملة مكبرة بشوارع الحضرة الجديدة ؛قنال المحمودية،و الاسكندراني.

وتوجهت الحملة إلى شوارع: الزهور؛ الشرقاوي؛ التوحيد، قنال المحمودية،والاسكندراني، وتم خلال الحملة رفع وازالة جميع الحواجز الحديدية،الاحجار؛ الكتل الخرسانية، والكاوتش والتحفظ عليهم.

وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، وتيسيرا لحركة المارة، وجاري المتابعة،ومداومة الحملات، لعدم عودة المخالفات،ومازالت الحملات مستمرة في نطاق حي وسط.

إطلاق التيار الكهربائي في ٢٨٨عامود بمشروع محور المحمودية (صور)
إطلاق التيار الكهربائي في ٢٨٨عامود بمشروع محور المحمودية (صور)
إطلاق التيار الكهربائي في ٢٨٨عامود بمشروع محور المحمودية (صور)
إطلاق التيار الكهربائي في ٢٨٨عامود بمشروع محور المحمودية (صور)
إطلاق التيار الكهربائي في ٢٨٨عامود بمشروع محور المحمودية (صور)
إطلاق التيار الكهربائي في ٢٨٨عامود بمشروع محور المحمودية (صور)
إطلاق التيار الكهربائي في ٢٨٨عامود بمشروع محور المحمودية (صور)
إطلاق التيار الكهربائي في ٢٨٨عامود بمشروع محور المحمودية (صور)
إطلاق التيار الكهربائي في ٢٨٨عامود بمشروع محور المحمودية (صور)
إطلاق التيار الكهربائي في ٢٨٨عامود بمشروع محور المحمودية (صور)

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