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"أنا غلط وأي إنسان بيغلط".. زاهي حواس يوضح حقيقة تصريحاته ضد ميسي

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
نفى الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، ما تردد أن خلافه مع اللاعب العالمي ميسى أدى إلى الاساءة إلى سمعة مصر، معلقًا: "أنا غلطت وأي إنسان بيغلط".

وأوضح "حواس"، خلال حوار مع المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة، على قناة "القاهرة والناس، مساء الإثنين أنه اعتذار عما بدر منه من خطأ في حق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال زيارته لمصر حينما أخطأ في لقاءه مع الإعلامي أحمد موسى ووصفه بأنه "مش بيفهم"، معلقًا: "الكلمة ترجمت في كل مكان في العالم، ومدير مكتبه كلمني وقالى ميسي زعلان ولذلك كتبت جواب اعتذار للاعب، والاعتذار ثقافة خاصة لو وقعت في حق لاعب عالمي مثل ميسي

وأشار إلى أن والد ميسي طالبه بالبحث عنه ومقابلته حينما يزور مصر لخبرته في علم الآثار المصرية، لافتا إلى أنه كتب الاعتذار بالعربى والإنجليزي، وترجم للإسباني، مضيًفا:"قلت له أنا آسف جدًا أنا غلطان أنت لاعب عظيم ومفيش مباراة إلا لما أشوفها وبقول للعالم كله أنا غلطت".

ويُذاع برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، يوميًا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً خلال شهر رمضان المبارك.

يذكر أن زاهي حواس قدم العديد من الاكتشافات عن الآثار المصرية؛ حيث قام باكتشاف عن مقابر بناة الهرم في الجيزة ووادي الموميات الذهبية في الواحات البحرية في منطقة الجيزة.

وأصدر حواس العديد من الكتب المتعلقة بدراسة الآثار ومن أهمها:مغامراتي مع الموميات،الملك توت عنخ أمون،كنوز من القبر.

قام حواس مؤخرًا بالعمل على استقطاب الشخصيات المشهورة كلاعبين كرة القدم والممثليين واصطحابهم إلى المواقع الآثرية القديمة وذلك كنوع من سعيه لدعم السياحة المصرية. هذا وقد ظهر حواس عبر العديد من المنابر الإعلامية كاللقاءات الصحفية ومحطات التلفاز كظهوره عبر ناشينوال جيوغرافي، كما عمل وزيرا للأثار.

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