"أمير تبوك" يحث على مواصلة مد يد العون للأسر المحتاجة

قام أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، اليوم الإثنين، بالإطلاع على تقرير مفصل عن جهود الإدارات ذات العلاقة والجمعيات الأهلية المشاركة في حملة (يداً بيد) التي وجه بإطلاقها في العاشر من شهر شعبان الماضي، ووجه لجنة التنسيق للحملة بمواصلة العطاء ومد يد العون للأسر والأفراد من المواطنين والمقيمين وذلك للتخفيف من الآثار المترتبة لجائحة فايروس كورونا، كما أثنى على ما نفذ منذُ انطلاقة الحملة.





وأوضح المستشار والمتحدث باسم إمارة منطقة تبوك ومنسق اللجنة علي القحطاني أن حملة "يداً بيد" استفاد منها منذ انطلاقها في العاشر من شهر شعبان الماضي وحتى اليوم أكثر من 46 ألف أسرة، وجرى من خلالها توزيع مايزيد على 67952 ألف سلة غذائية، كما وزع ما يزيد على 32000 وجبة.





كما أطلقت الحملة أكثر من 100 مبادرة، يأتي من أهمها إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى وكبار السن، وذوي الإعاقة في منازلهم، وسداد فواتير الكهرباء للأسر المتعثرة، وصهاريج المياه ودعم الأسر المنتجة التي تضررت في أنحاء المنطقة كافة، كما تم دعم أصحاب المهن المتضررة من المواطنين والمقيمين، وصيانة منازل عدد من الأسر المحتاجة، وإطلاق مبادرة لدعم العاملين في الميدان، وعمل أكثر من (21) دورة وورشة تثقيفية وتطويرية، وتوفير عيادتين متنقلتين بالمنطقة.