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والد جومانة مراد بتبرأ منها بعد انتشار فيديو فاضح لها

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:29 م
جومانة مراد
جومانة مراد
مصطفى فكيه
عرضت اليوم حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا المقرر أن تشارك في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

وشهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "خيانة عهد" تواصل "فرح" حلا شيحة إلى مسرب فيديو "شيرين" جومانة مراد وذلك بعدما أخبرها صديقها الذي يعمل في إحدى شركات الاتصالات الخاصة بالهاتف المحمول، بعنوان المنزل الذي أرسل منه الفيديو، واكتشفت أن العنوان نفسه هو منزل شقيقها "مروان خالد سرحان.

وشهدت الأحداث أيضا تبرؤ أسرة جومانا مراد منها بعدما انتشر فيديو فاضح لها على السوشيال ميديا، حيث ذهب لها شقيقها وطلب منه عدم الذهاب للحي الذي يسكنون فيه وأخبرها أن والدها يطلب منها عدم حضور جنازته حال وفاته، وتفاجأت جومانة مراد بحضور الشرطة إلى منزلها لإحضارها إلى القسم بسبب الفيديو الفاضح.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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