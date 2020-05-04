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روبوت زين يقوم بقتل 3 من قوات الأمن في ''النهاية"

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:30 م
النهاية
النهاية
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، قام روبوت زين بأخذ ربيع معه للبحث عن ملفات الوعي الخاصة بالمهندسين ويقوموا باقي المهندسين بإستدعاء السيد مؤنس.

ويقوم الروبوت بقتل الفنان سعيد صديق، ويأمر ليث بتحديد مكان زين وأن القيادة تتحدث مع القيادات فوراً، يخبر الفنان شريف البردويلي الفنان أحمد وفيق بما فعله الروبوت وقيامه بقتل ثلاث من قوات الأمن.




وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد العمروسي، أحمد مجدي، محمد مغربي، أمير العشري، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، شريف البردويلي، ناهد السباعي، حسام داغر، محمد مغربي، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

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