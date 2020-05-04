أرقام وجدي كشريدة الذي يتصارع الأهلي والزمالك على ضمه

يلتفت قطبا الكرة المصرية صوب وجدي كشريدة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الرياضي الساحلي، خلال الفترة الأخيرة لضمه في انتقالات الصيف المقبلة.





وجدي كشريدة فرنسي المنشأ وتونسي الجنسية، من مواليد 5 نوفمبر 1995 "24عام"، والذي يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي منذ عام 2016.





خاض ظهير أيمن النجم الرياضي الساحلي أول مباراة له مع الفريق الأول، أمام الترجي الرياضي، عندما فاز فريقه بثلاثة أهداف دون مقابل، بتاريخ 10 سبتمبر 2016 في إطار الرابطة التونسية المحترفة الأولى.





شارك كشريدة في 85 مباراة خلال مسيرته مع النجم الساحلي، واستطاع أن يسجل هدفين، بالإضافة إلى صناعة 9 أهداف آخرين.





وجدي كشريدة ينتهي عقده مع النجم الساحلي التونسي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق مجانا، في الميركاتو الصيفي القادم.





يشار إلى أن كشريدة لا يملك أي بطولة في خزينته حتى الآن سواء مع المنتخب التونسي أو فريقه النجم الساحلي.





لعب خلال النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام الزمالك في لقائين، أحدهما انتهى لصالح الأبيض بنتيجة 1-0 والآخر تعادل سلبي دون أهداف في دور نصف النهائي.





بينما ظهر في الموسم الحالي أمام الأهلي في لقائين أيضًا، خلال دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، الأول انتهى بفوز فريقه بهدف نظيف، والثاني حسم لصالح الأهلي بنفس النتيجة.





وعلى المستوى الدولي، ظهر كشريدة لأول مرة مع المنتخب التونسي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، أمام سويزلاند والتي انتهت لصالح منتخب بلاده برباعية نظيفة، وفي المجمل خاض 8 لقاءات واستطاع أن يصنع هدفين فقط.



