أحمد العوضي يخطط لتفجير مكتب المخابرات الحربية ..أبرز أحداث حلقة اليوم من "الاختيار"

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بدأت منذ قليل الحلقة الحادية عشر، من مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسى، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذي استشهد في كمين«مربع البرث» بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017 أثناء التصدى لهجوم إرهابى.







شهدت الحلقة الحادية عشر أحداثًا متطورة، حيث قرر معتصم أن ينضم إلى بيت أنصار المقدس، وجاء أشرف صديقه، وطلب منه أن يتجهز في تمام الساعة الرابعة فجرًا، وبالفعل اتجهوا إلى أبو عبدالله وبايعه معتصم وأقسم يمين الإنضمام إلى الجماعة.





اتجه المنسي إلى تنفيذ عملية ضد الإرهابيين، وعلى جانب آخر قرر عشماوي مع عماد وبعض المجاهدين إطلاق النار على سيارة أخرى تابعه للجيش كان بها ضابط ومجندين.





وانتهت أحداث الحلقة عند طلب أبو عبد الله من هشام عشماوي أن يخطط لتفجير مكتب المخابرات الحربية في مدينة الإسماعيلية في أسرع وقت.







يذكر أن "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.







ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.