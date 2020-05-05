Advertisements

سفرة اليوم الثاني عشر من رمضان.. حمام بالفريك ولسان عصفور وسلطة خضرا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:00 ص
حمام بالفريك
حمام بالفريك
مارينا بشارة
تستعرض "الفجر"، يوميًا في رمضان، طريقة عمل أكلات صحية وشهية، مُختارة بعناية لقرائنا الأعزاء، متمنين لهم صومًا مقبولًا وإفطارًا شهيًا.

وفي سفرة اليوم الثاني عشر من رمضان، نقدم لكم، طريقة عمل حمام بالفريك وشوربة لسان عصفور وسلطة خضراء وعصير الخشاف.

تحضير الحمام بالفريك:

4 زوج حمام (8 حمامات). 
2 كوب فريك مغسول ومنقوع.
بصلة متوسطة مقطعة نصفين.
ثمرة جزر متوسطة مقطعة قطع كبيرة.
3 بصلات متوسطة الحجم مفرومة ناعم.
2 فص ثوم مفروم.
ملعقة كبيرة سمن.
ملعقة كبيرة زيت. 
2 ورقة لورى.
رشة جوزة الطيب.
ملح وفلفل أسود

التحضير:

نقوم بوضع كمية كبيرة من الماء والبصلة المقطعة نصفين والجزر واللورا والملح والفلفل الأسود علي نار متوسطه، ونتركه حتى يغلي، ثم نصفي الفريك من الماء، ونضيف البصل المفروم والثوم والملح والفلفل الأسود، ونقلبه جيدًا. 

نضع الزيت والسمن على نار متوسطة، ونقلب حتى يذوب السمن، ثم نضيف خليط الفريك، ونقلبه لمدة 5 دقائق حتى يصبح لونه ذهبي، ونحشي الحمام بالفريك، ونقوم بتخيط الفتحة حتى لا يخرج الحشو.

نضع الحمام في الماء المغلي، ونتركه لمدة 40 – 45 دقيقة، ونخرج الحمام من الماء، ونقوم بتحمريه في زيت حتى يُصبح لونه ذهبيًا. يمكن دهن الحمام بصلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود وبودرة الثوم، ثم وضعه في الفرن لمدة 15 دقيقة بدلًا من تحميره.

تحضير شوربة لسان العصفور:

ملعقة صغيرة زيت نباتي.
مرقة فراخ.
75 جرام مكرونة لسان عصفور
ملح.
فلفل أسود مطحون طازج.

تحضير لسان عصفور:

ضيفي لسان العصفور نيئ وسخنى الزيت في مقلاة، ثم اضفى لسان العصفور وحمريه مع التقليب المستمر، حتى يصبح ذهبي اللون، وقومي برفع المقلاة من على النار وصفى لسان العصفور من الزيت جيدًا وضعيه جانبًا في طبق.

قومي بغلي مرقة الفراخ على نار عالية، ثم اضيفى لسان العصفورمع التقليب لمدة 10 دقائق، أو حتى يستوي، وارفعيها من الحرارة وقدميها ساخنة مع الليمون.

تحضير السلطة الخضراء:

طماطم.
بصله.
خيارتان.
كوب صغير من البقدونس.
كوب صغير من النعناع الطازج.
مِلعقة صغيرة من عصير الليمون.
فلفل أسود.
ملح.
ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

تحضير السلطة الخضراء:

نقطع البصل إلى قطع صغيرة أو كبيرة حسب الرغبة، نقشر الخيار ونقطعه إلى مربعات، نفرم البقدونس ونقطع الطماطم ونضفها إلى باقي الخضار، ونضيف عصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل الأسود إلى الخضار، ونقلب المكونات جيدا، ونضعهم في صحن التقديم.

تحضير عصير الخشاف:

كوب مشمش مجفف
كوب فراصيا
نصف كوب لوز مقطع 
نصف كوب زبيب
كوب تمر مقطع 
كوب مكسرات (فستق، عين جمل، سوداني...) 
لتر عصير قمر الدين
3 ملاعق كبيرة سكر
ملعقتين ماء زهر (اختياري)

تحضير عصير الخشاف:

نقوم بنقع جميع المكونات بعد تقطيعها في عصير قمر الدين لمدة 12 ساعة (من المساء للصباح)، ثم نضيف لها السكر وماء الزهر قبل التقديم بساعة ونقابها جيدا، ثم نضيعه في الثلاجة حتى موعد التقديم، ويقدم بارد على الإفطار أو بعده.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سلطة سفرة رمضان سفرة اول يوم رمضان سفرة حمام بالفريك اليوم الثاني عشر من رمضان

أخبار تهمك

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ يوم

تحذير مهم من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

متحدث البرلمان يكشف حقيقة فرص رسوم على رواتب الموظفين

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

مهاجم "مفاجأة" يظهر على رادار الأهلي في الصيف

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ يوم

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة في طريقه للتخلي عن مدافعه مقابل 25 مليون يورو

منذ أقل من ساعة

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

عبدالحفيظ يقترب من الرحيل عن الأهلي.. و3 أسماء مرشحة لخلافته

منذ أقل من ساعتين

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 21 ساعة

"متر ليس كافيا".. تحذير جديد لمنع تفشي عدوى كورونا

منذ أقل من ساعتين

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ يوم

أول تعليق من عمرو أديب بشأن حديثه عن شيخ الأزهر

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:09 ص

"متر ليس كافيا".. تحذير جديد لمنع تفشي عدوى كورونا

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

12:54 ص

متحدث البرلمان يكشف حقيقة فرص رسوم على رواتب الموظفين

08:45 ص

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

09:40 م

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

12:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة