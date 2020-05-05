سفرة اليوم الثاني عشر من رمضان.. حمام بالفريك ولسان عصفور وسلطة خضرا

تستعرض "الفجر"، يوميًا في رمضان، طريقة عمل أكلات صحية وشهية، مُختارة بعناية لقرائنا الأعزاء، متمنين لهم صومًا مقبولًا وإفطارًا شهيًا.





وفي سفرة اليوم الثاني عشر من رمضان، نقدم لكم، طريقة عمل حمام بالفريك وشوربة لسان عصفور وسلطة خضراء وعصير الخشاف.





تحضير الحمام بالفريك:





4 زوج حمام (8 حمامات).

2 كوب فريك مغسول ومنقوع.

بصلة متوسطة مقطعة نصفين.

ثمرة جزر متوسطة مقطعة قطع كبيرة.

3 بصلات متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة سمن.

ملعقة كبيرة زيت.

2 ورقة لورى.

رشة جوزة الطيب.

ملح وفلفل أسود





التحضير:





نقوم بوضع كمية كبيرة من الماء والبصلة المقطعة نصفين والجزر واللورا والملح والفلفل الأسود علي نار متوسطه، ونتركه حتى يغلي، ثم نصفي الفريك من الماء، ونضيف البصل المفروم والثوم والملح والفلفل الأسود، ونقلبه جيدًا.





نضع الزيت والسمن على نار متوسطة، ونقلب حتى يذوب السمن، ثم نضيف خليط الفريك، ونقلبه لمدة 5 دقائق حتى يصبح لونه ذهبي، ونحشي الحمام بالفريك، ونقوم بتخيط الفتحة حتى لا يخرج الحشو.





نضع الحمام في الماء المغلي، ونتركه لمدة 40 – 45 دقيقة، ونخرج الحمام من الماء، ونقوم بتحمريه في زيت حتى يُصبح لونه ذهبيًا. يمكن دهن الحمام بصلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود وبودرة الثوم، ثم وضعه في الفرن لمدة 15 دقيقة بدلًا من تحميره.





تحضير شوربة لسان العصفور:





ملعقة صغيرة زيت نباتي.

مرقة فراخ.

75 جرام مكرونة لسان عصفور

ملح.

فلفل أسود مطحون طازج.





تحضير لسان عصفور:





ضيفي لسان العصفور نيئ وسخنى الزيت في مقلاة، ثم اضفى لسان العصفور وحمريه مع التقليب المستمر، حتى يصبح ذهبي اللون، وقومي برفع المقلاة من على النار وصفى لسان العصفور من الزيت جيدًا وضعيه جانبًا في طبق.





قومي بغلي مرقة الفراخ على نار عالية، ثم اضيفى لسان العصفورمع التقليب لمدة 10 دقائق، أو حتى يستوي، وارفعيها من الحرارة وقدميها ساخنة مع الليمون.





تحضير السلطة الخضراء:





طماطم.

بصله.

خيارتان.

كوب صغير من البقدونس.

كوب صغير من النعناع الطازج.

مِلعقة صغيرة من عصير الليمون.

فلفل أسود.

ملح.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.





تحضير السلطة الخضراء:





نقطع البصل إلى قطع صغيرة أو كبيرة حسب الرغبة، نقشر الخيار ونقطعه إلى مربعات، نفرم البقدونس ونقطع الطماطم ونضفها إلى باقي الخضار، ونضيف عصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل الأسود إلى الخضار، ونقلب المكونات جيدا، ونضعهم في صحن التقديم.





تحضير عصير الخشاف:





كوب مشمش مجفف

كوب فراصيا

نصف كوب لوز مقطع

نصف كوب زبيب

كوب تمر مقطع

كوب مكسرات (فستق، عين جمل، سوداني...)

لتر عصير قمر الدين

3 ملاعق كبيرة سكر

ملعقتين ماء زهر (اختياري)





تحضير عصير الخشاف:



