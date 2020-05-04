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أبرز أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "رجالة البيت"

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:22 م
رجالة البيت
رجالة البيت
نادين نجدي


انطلقت اليوم الحلقة الإحدى عشر لمسلسل "رجالة البيت" ، على قناة "أون" في تمام الساعة 7:45 مساءً.


بدأت الحلقة بإتفاق كل من تيمون وبومبا "أحمد فهمي وأكرم حسني" بأخذ معلومات من المعلم الذي آتى من إسكندرية، لإحتلال محافظتهم الجديدة، التي قرروا إنشائها "القاهظة"، التخلص منه.


تنكر بومبا في شخصية بائع عرق سوس، تنكر تيمون بشخصية بائع فريسكا، لكي يدخلوا المنطقة التي يعيش بها في الإسكندرية، يعرفوا معلومات عنه، عن نقطة ضعفه.



حاول تيمون التقرب من المعلم ليكون رجل من رجالته، فرفض المعلم لأنه رأه بأنه لم يستطع ضرب أي شخص، لأنه بائع فريسكا، فجاء بومبا بشخصية بائع عرق السوس، حاول التعدي على المعلم.


طلب المعلم من تيمون ضربه، وقال له إذا قمت بضربه فسوف تكن رجل من رجالتي، فوافق تيمون على العرض، ذهب لضرب بومبا ونجح في هذا، ومن هنا صار تيمون الدراع الأيمن للمعلم ووثق فيه.



أرسل تيمون جواب لبومبا وقال له أن نقطة ضعف الملعلم "الإفيهات" ومن هنا قرر بومبا أن يضحكه، فأخبره تيمون أنه سيتزوج من إبنة المعلم.


استغل بومبا هذه الفرصة، ذهب الفرح وقام بغناء أغنية لهم في الفرح، رقصت زوجته "ويزو" تهاني، ثم آتى برجل يقول نكات في الفرح، فمات المعلم من الضحك.


آتى صاحب فواتير الكهرباء لتيمون وبومبا وأخبرهم بأنهم يجب سداد مصاريف الكهرباء التي إستعملوها، فإندهشوا وقالو له نحن لسنا تبع أي محافظة، فرد عليهم قائلاً سوف تدفعوا الضعف لأن تم إحتسابكوا ضمن المحافظتين القاهرة والجيزة، هنا إنتهت الحلقة.

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