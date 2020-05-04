الحلقة 11 من بـ"100 وش" توزيع الأموال على أفراد العصابة

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تبدأ الحلقة 11 من مسلسل "بـ100 وش" برقص أفراد العصابة بعد نجاح عملية النصب على المليونير "غزال" وتوزيع الأموال عليهم وهي 20 مليون جنيه، تذهب "نجلاء" دنيا ماهر، إلى فيلا الرجل المنصوب عليه وتشتبك مع أقاربه لفظيًا ويطردونها.



يظهر كل فرد من أفراد العصابة وهم يصرفون الأموال تقوم "سكر" نيللي كريم، بشراء الملابس، وتجهز صالون حريمي خاص بها.



كما يظهر "عمر" آسر ياسين، وهو يجدد لوالدته "سلوى محمد على" المنزل، ويشتري "حمادة" إسلام إبراهيم، شقة ويفرشها بأثاث جديد، وتسافر "ماجي" علا رشدي، أكثر من دولة.



وتتعرض "نجلاء" دنيا ماهر، للنصب من "سامح" محمد عبد العظيم، الذي أعطته أموالها بالرغم من تحذير أفراد العصابة لها من ذلك.



وتنتهي الحلقة بقيام "فتحي" مصطفى درويش، بطرد "نجلاء" من المكان التي كانت تجلس فيه حتى تعثر على "سامح" الذي نصب عليها.



مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، علا رشدي، مصطفى درويش، شريف دسوقي، دنيا ماهر، زينب غريب، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

