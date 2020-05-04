بالقلب الحلقة ال 11.. جان دكاش يعاني من تصرفات لارا وديانا ترفض الزواج

Advertisements

عرضت قناة lbci اللبنانية الحلقة الحادية عشر من مسلسل بالقلب وهو من بطولة كارمن لبس وبديع أبو شقرا وسارة أبي كنعان.



وشهدت الحلقة أحداثًا تشويقية عندما اشتكى دكتور روجيه من تصرفات خطيبته لارا بعدما تم اختطافها ولكنها عادت مرة أخرى، وقال لصديقتها إنها ترفض الحديث معه أو مجرد النظر له.



وأما عن ديانا، فقد قررت الانتقال إلى منزل آخر بعدما تنازلت لأهل زوجها عن الشقة والسيارة وكل شئ لآثبات حسن نيتها، ولكن في ذات الوقت حرصت على عدم الزواج مرة ثانية بعدما فقدت زوجها ناهي.



وتدور أحداث العمل حول قصة خيوطها غامضة ومؤثرة تتحكم أمال في حياة ابنتها ديانا بشكل كبير، وحياة حبيبها ناهي، فتتحمل ديانا تداعيات ما قامت به والدتها، أملا في الوصول إلى بر الأمان، ويناقش أيضًا قضية إطلاق الرصاص بالمناسبات ووقوع ضحايا بسببه.



يذكر أن بالقلب" قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم من النجوم.