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خاص.. مخرج "فرصة تانيه": ضحكت من رد فعل الجمهور على مشهد ياسمين صبري في المستشفى

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:37 م
مرقس عادل
مرقس عادل
نادين نجدي
كشف المخرج مرقس عادل، عن رأيه في انتقاد الجمهور لمشهد ياسمين صبري وهي بالمستشفى، كانت تضع ميكاب.

وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قال:"الصورة الأصلية ليست هكذا، الناس أخدت صورة المشهد، صارت تقوم بعمل الكثير من التأثيرات والتعديلات بها، وهذه من ردود الأفعال الممتعة، فهذا يدل أن الناس متابعة المسلسل فتقوم بالتعليق عليه".

واستكمل حديثه قائلاً:" أنا ضحكت عندما رأيت الصورة، ضحكت عادي ولكن ليس هذا ما حدث في المسلسل ، هذا ليس لطيف بأن من يقول شئ وينشره على السوشيال ميديا نصدقه دون التأكد من صحة الكلام، فلا يجب اتباع هذا".

وأضاف مرقس قائلاً:"هذا يحدث لأن الناجح له حاقدين كثيرة، فيغضبني كثيراً الهجوم الشخصي، فأنا أفضل بأن تنتقد عمل فهذا حقك ولكن لا تنتقد شخصية بعينها".

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