"لن نترك أحد".. بشرى سارة من مجلس الوزراء للمصريين بالخارج (فيديو)

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 6813 حالة من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و436 حالة وفاة.





وفي إطار التواصل المستمر مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 17 مستشفى للعزل، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للمرض، وتوفير كافة الاحتياجات، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.





وأشادت وزيرة الصحة بآداء الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لما يقدمونه من خدمات طبية مميزة للمرضى بكفاءة عالية، كما وجهت مديري المستشفيات بتوفير قاعدة بيانات إلكترونية محدثة لمتابعة وتسجيل بيانات المرضى منذ دخولهم إلى المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة لهم ومتابعة حالتهم الصحية حتى خروجهم.





وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بالشكر لوزيرة الصحة لسرعة استجابتها وتلبية كافة احتياجاتهم، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهم.







قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،إن هناك ما يقارب من 5600 مصري من المخالفين لقواعد الإقامة وضحايا تجار التأشيرات في دولة الكويت، ومتواجدين الآن في مراكز الإيواء، موضحًا أنهم دخلوا إلى الأراضي الكويتية بتأشيرة شرعية، لكن على وظيفة محددة وعند وصولهم هناك فوجئوا أن الوظيفة التي سافروا من أجلها غير موجودة.وتابع "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث": "أطمئنكم ستعودون إلى مصر قريبًا خلال أيام"، مثمنًا جهود السلطات الكويتية في التعامل مع الموقف، موضحًا أن الرحلة الأولى التي ستقل هؤلاء العالقين ستنطلق خلال أقل من 48 ساعة، يوم الأربعاء المقبل، وستكون الأولى للنساء والأطفال وكبار السن، وستتوافد الرحلات تباعًا لنقل بقية العالقية.وناشد المصريين بالالتزام، وعدم التوتر والقلق، لافتًا إلى أن 5600 مصري يحتاجون لحوالي 32 رحلة طيران، مشيرًا إلى أن هناك اجتماع طارئ غدًا للجنة المعنية بشؤون العالقين بمجلس الوزراء؛ لبحث عودة العالقين من المخالفين للإقامة وضحايا تجار التأشيرات، وفور الانتهاء من الاجتماع ستعلن قاعدة بيانات الرحلات، وتواريخها الفترة المقبلة.وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن فترة الحجر ستكون 14 يومًا فور وصولهم طبقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، وسيتم إستقبالهم في عدة مدن جامعية، موجهًا رسالة للعالقين: "لن نترك أحد سواء عالق أو غيره لكنه فقه ترتيب الأ ولويات بداية من العالقين ونهاية بمن يريد العودة"، لافتًا إلى أنه سيتم البت في تكلفة الحجر الصحي، لافتًا إلى أن الكويت أعفت هؤلاء من تكاليف السفر أو الغرامة.