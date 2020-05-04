Advertisements

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ويوفنتوس

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:25 م
يوفنتوس
يوفنتوس
ريهام عبد المحسن
كشف فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس أن ناديه يجري مفاوضات من أجل تجديد عقود ثلاثي الفريق جيجي بوفون وجورجيو كيليني وبولو ديبالا مُلمحًا في الوقت ذاته إلى إمكانية عقد صفقة تبادلية مع برشلونة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أنه في خلال الأيام القليلة الماضية ترددت أنباء عن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع البرازيلي آرثر ميلو نجم خط وسط برشلونة مقابل رحيل البوسني ميراليم بيانيتش إلى قلعة الكامب نو.

وقال باراتيتشي في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت: "عندما رحل هيجواين إلى الأرجنتين كان قلقًا بشكل عام لأسباب شخصية".

وأضاف:"إنه رجل حساس للغاية، نحن نقدره بشدة، إنه يمر بموسم استثنائي لذلك نأمل أن يتمكن من الاستمرار معنا للمويم المتبقي في عقده".

وعن احتمالية عقد صفقة تبادلية مع برشلونة، قال باراتيتشي: "بالنسبة لإمكانية تبادل آرثر وبيانيتش فدائمًا ما تتحدث الأندية الكبرى مع بعضها البعض ليس فقط حول الصفقات التبادلية ولكن أيضًا حول كيفية المضي قدمًا بشكل عام".

وتابع: "في الوقت الراهن، نحن في فترة الدردشة".

وعن المفاوضات مع نجوم الفريق لتجديد عقودهم، اختتم باراتيتشي تصريحاته قائلاً:"المفاوضات اقتربت من النهاية مع بوفون وكيليني كما نتحدث مع ديبالا أيضًا، الأمور كان من المقرر لها أن تحسم قبل ذلك بكثير لكن الجميع يعرف الظروف".

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يتراجع ويترك الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

القبض على غادة عبدالرازق بتهمة سرقة تمثال آثري

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة تعاقد الزمالك مع الظهير الأيمن لإنبي

منذ ساعة و 12 دقيقة

الزمالك مهدد بخسارة نجم الفريق

منذ 39 دقيقة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي في الصيف

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تحذير مهم من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

منذ حوالي 16 ساعة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ويوفنتوس

منذ 42 دقيقة

"ظواهر جوية عنيفة".. الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:40 م

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان

تحذير مهم من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا

10:08 م

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ويوفنتوس

11:25 م

"ظواهر جوية عنيفة".. الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة

11:44 م

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

02:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة