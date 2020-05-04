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الزمالك مهدد بخسارة نجم الفريق

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
 
تلقى واحد من نجوم نادي الزمالك عرض من أحد أندية الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد موقع "لو 360" المغربي أن نادي غازي عينتاب التركي يرغب في التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك في الصيف القادم.

وكشف الموقع أن نادي عينتاب قدم عرض رسمي إلى بن شرقي لضمه في الصيف مقابل مبلغ مالي ضخم.

وأشار الموقع إلى أن نادي الزمالك أكد من قبل أنه لن يمانع في رحيل بن شرقي إلى أوروبا ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.

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