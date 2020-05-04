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أكرم حسني يتنكر في شخصية بائع عرق سوس وأحمد فهمي في شخصية "بائع فريسكا" لهذا السبب

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:39 م
رجالة البيت
رجالة البيت
نادين نجدي



انطلقت اليوم الحلقة الإحدى عشر لمسلسل "رجالة البيت" ، على قناة "أون" في تمام الساعة 7:45 مساءً.


بدأت الحلقة بإتفاق كل من تيمون وبومبا "أحمد فهمي وأكرم حسني" بأخذ معلومات من المعلم الذي آتى من إسكندرية، لإحتلال محافظتهم الجديدة، التي قرروا إنشائها "القاهظة"، التخلص منه.


تنكر بومبا في شخصية بائع عرق سوس، تنكر تيمون بشخصية بائع فريسكا، لكي يدخلوا المنطقة التي يعيش بها في الإسكندرية، يعرفوا معلومات عنه، عن نقطة ضعفه.


يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.

ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.

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