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زاهي حواس عن سبب خلافه مع ميسي :"أنا غلطت وأي إنسان بيغلط"

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:33 م
زاهي حواس
زاهي حواس
هبة أحمد


حرص الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، على اعتذاره لنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي،خلال زيارته لمصر،بعدما أخطأ في حقه ووصفه خلال لقاء تليفزيوني قديم له بأنه"مش بيفهم"، حيث قال:"أنا غلطت وأي إنسان بيغلط وطلعت في برنامج أعتذر بعد ترجمة غلطي في حق ميسي بعد ترجمة جملتي في كل مكان في العالم، ومدير مكتبه كلمني وقالى ميسي زعلان".



تحدث زاهي حواس خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي حيث قال أن والد ميسي تحدث معه و طلب منه بالبحث عن زاهي وضرورة مقابلته حينما يأتي لزيارة مصر، وذلك لخبرته الكبيرة في علم الآثار ،حيث قال:" ميسي قبل ما ييجي زيارة مصر أبوه قاله قابل زاهي حواس، لافتًا إلى أنه قام بالإعتذار لميسي،حيث قال :" الاعتذار ثقافة خاصة لو وقعت في حق لاعب عالمي مثل ميسي" .


كما نفى الدكتور زاهي حواس، الأخبار المتداولة أن مشكلته مع ميسي أحدثت نوع من الإساءة لمصر، حيث قال: "أنا كتبت جواب اعتذار، وثقافة الاعتذار عندي مهمة جدًا، وكتبت الاعتذار بالعربى والإنجليزي وترجم للأسباني وقلت أنا أسف جدًا، أنا غلطان، أنت لاعب عظيم، ومفيش مباراة إلا لما أشوفها، وبقول للعالم كله أنا غلطت".


وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.

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