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لو فاتتك الحلقة شوفها في الإعادة.. مواعيد عرض مسلسل البرنس الحلقة 11

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
لو فاتتك الحلقة شوفها في الإعادة.. مواعيد عرض مسلسل البرنس الحلقة 11 

تصدر مسلسل البرنس تريند جوجل اليوم الموافق 11 الحادي عشر من رمضان لعام 1441 هجريا، ويبحث الجماهير عن موعد إعادة وعرض الحلقة الـ 11 من مسلسل البرنس للمجم محمد رمضان، حيث لاقى البرنامج نجاحا جماهيريا كبيرا منذ بداية عرضه وحتى الأن.

مسلسل البرنس الحلقة 11
يذاع مسلسل البرنس الحلقة 11 على  مجموعة قنوات دي إم سي في تمام الساعة الـ7:45 ، ويعاد في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وفي الحلقات السابقة رأى النجم محمد رمضان صورة زوجته لبنى التي توفت بالحادث برفقة ابنها وإذ بجرحه ينزف بشكل مبالغ فيه بسبب عدم التزامه بالوجود في السرير ما أدى إى نزف ومضاعفات، في ظل حالته النفسية السيئة.

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