لو فاتتك الحلقة شوفها في الإعادة.. مواعيد عرض مسلسل البرنس الحلقة 11





تصدر مسلسل البرنس تريند جوجل اليوم الموافق 11 الحادي عشر من رمضان لعام 1441 هجريا، ويبحث الجماهير عن موعد إعادة وعرض الحلقة الـ 11 من مسلسل البرنس للمجم محمد رمضان، حيث لاقى البرنامج نجاحا جماهيريا كبيرا منذ بداية عرضه وحتى الأن.





مسلسل البرنس الحلقة 11

يذاع مسلسل البرنس الحلقة 11 على مجموعة قنوات دي إم سي في تمام الساعة الـ7:45 ، ويعاد في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.



