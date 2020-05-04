أحمد فهمي كاد أن يقتل أكرم حسني لهذا السبب

Advertisements







انطلقت اليوم الحلقة الإحدى عشر لمسلسل "رجالة البيت" ، على قناة "أون" في تمام الساعة 7:45 مساءً.



حاول تيمون "أحمد فهمي" التقرب من المعلم ليكون رجل من رجالته، فرفض المعلم لأنه رأه بأنه لم يستطع ضرب أي شخص، لأنه بائع فريسكا، فجاء بومبا "أكرم حسني" بشخصية بائع عرق السوس، حاول التعدي على المعلم.





طلب المعلم من تيمون ضربه، وقال له إذا قمت بضربه فسوف تكن رجل من رجالتي، فوافق تيمون على العرض، ذهب لضرب بومبا ونجح في هذا، وكاد أن يقتله، ومن هنا صار تيمون الدراع الأيمن للمعلم ووثق فيه.



يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.



ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.

