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ونحب تاني ليه لـ ياسمين عبد العزيز يتصدر جوجل.. تعرف على مواعيد إعادة الحلقة 11

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
ننشر لكم مواعيد عرض وإعادة الحلقة 11 الحادية عشر من مسلسل ونحب تاني ليه لـ ياسمين عبد العزيز، والقنوات الناقلة والتردد، وهذا بعد تصدر ونحب تاني ليه تريند جوجل اليوم.

ولاقى مسلسل ونحب تاني ليه نسبة مشاهدة عالية من جانب الجماهير منذ بداية عرضة في أول شهر رمضان الكريم وحتى الأن.

وتدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه في إطار اجتماعي وهو يخلو تماما من كوميدية ياسمين عبد العزيز التي تعودنا عليها، فيحكي المسلسل قصة المشاكل الزوجية، وتعرض ياسمين عبد العزيز للإهمال من جانب زوجها وتتوالى الأحداث.

نجوم مسلسل "ونحب تاني ليه" الحلقة 11

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم وهم “ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، عماد رشاد، تارا عماد، ايمان السيد، سليمان عيد، وفاء سالم” وأخرين من النجوم، ونحب تاني ليه من تأليف عمرو محمود ياسين، اخراج مصطفى فكري، انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني المالكة لرجل الأعمال تامر مرسي.

ونحب تاني ليه لحلقة 11
يتم عرض مسلسل ونحب تاني ليه عبر قناة سي بي سي دراما: 6.30 مساءًا، كما يتم إذاعة ونحب تاني ليه الحلقة 11 عبر قناة سي بي سي: 9.30 مساءًا، والإعادة تكونفي السادسة والنصف صباحًا، وعبر قناة أبو ظبي الإماراتية يتم عرض الحلقة 11 في تماما الساعة 11 مساءًا، والإعادة تكون 7 صباحًا.

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