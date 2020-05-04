ياسمين عبد العزيز تعتذر عن فيلم جديد بسبب طليقها

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عرضت منذ قليل الحلقة الحادية عشر من مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، تتخلله بعض المشاهد الكوميدية.





وشهدت أحداث الحلقة الحادية عشر، اعتذار "غالية"، التى تجسد دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، في مسلسل "ونحب تاني ليه"، عن الفيلم الجديد، التى من المقرر أن تعمل فيه كمهندسة ديكور، وذلك بسبب وجود طليقها عبد الله، الذى يلعب دوره الفنان شريف منير، ولكن استطاع عبد الله أن يقنعها بالمشاركة معه في الفيلم، وقال لها أن هذا أول عمل سينمائي يقوم بإخراجه ويتمنى استكمال المشروع، ووعدها بأنه لم يضايقها خلال فترة العمل.



يذكر أن "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.