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4 لاعبين يرغب كارتيرون في التعاقد معهم بالصيف

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:53 م
كارتيرون
كارتيرون
محمد جمال
يسعى باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.

وترددت أنباء صحفية أن كارتيرون حدد 4 أسماء للتعاقد معهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.

ودخل كل من حسام حسن مهاجم سموحة وثلاثي بيراميدز عمر جابر ونبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور، بينما دخل الثنائي كريم العراقي لاعب المصري ومحمود حمادة لاعب بيراميدز فى القائمة الاحتياطية.

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